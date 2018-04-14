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Президент Сирии прибыл в свою резиденцию в Дамаске
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Президент Сирии прибыл в свою резиденцию в Дамаске 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 14 апреля. Президент Сирии Башар Асад прибыл в субботу в свою резиденцию в Дамаске. Об этом сообщила канцелярия главы государства, опубликовав в Twitter видео, как Асад входит в президентский дворец на горе Касьюн. Видеозапись, длящаяся несколько секунд, названа «Утро стойкости».
Ранее, как передал телеканал Syria, в столице прошли в нескольких кварталах демонстрации общественности в поддержку правительства. Их участники несли в руках сирийские, российские и иранские флаги.
В ночь на субботу США совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетные удары по территории Сирии. Президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это «необходимостью покарать [президента Сирии Башара] Асада за применение химоружия» 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию «ответственность за поддержку режима Асада».
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. В субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.
ТАСС: последние новости
СМИ: ПВО Сирии перехватили все ракеты, выпущенные по Хомсу СМИ: в Дамаске частично нарушено электроснабжение Al Jazeera: США предупредили Израиль о начале бомбардировок сирийской территории
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