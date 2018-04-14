Президент Сирии прибыл в свою резиденцию в Дамаске

ТАСС , 14 апреля. Президент Сирии Башар Асад прибыл в субботу в свою резиденцию в Дамаске . Об этом сообщила канцелярия главы государства, опубликовав в Twitter видео, как Асад входит в президентский дворец на горе Касьюн. Видеозапись, длящаяся несколько секунд, названа «Утро стойкости».

Ранее, как передал телеканал Syria, в столице прошли в нескольких кварталах демонстрации общественности в поддержку правительства. Их участники несли в руках сирийские, российские и иранские флаги.

В ночь на субботу США совместно с Великобританией Францией нанесли ракетные удары по территории Сирии. Президент США Дональд Трамп , объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это «необходимостью покарать [президента Сирии Башара] Асада за применение химоружия» 7 апреля в городе Дума . При этом он возложил на Россию «ответственность за поддержку режима Асада».