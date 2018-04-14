В аккаунте Асада показали, как он «непоколебимо» пришел на работу после атак

В аккаунте президента Сирии Башара Асада Syrian Presidency показали видео о том, как он «непоколебимо» пришел в офис наутро после

ракетного обстрела

союзников во главе с США

На видео Асад абсолютно один входит в холл здания. На нем костюм, в руках он несет портфель. В течение восьмисекундного видео он не произносит ни слова, отмечает

صباح الصمود.. رئاسة الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/hhIZT6cOTe

— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) April 14, 2018

Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе , когда погибли десятки мирных жителей. Он обратился к нации со специальным обращением. Россию Иран он назвал странами, «наиболее ответственными» за поддержку режима Асада.

Франция. Месте с США удары наносили Великобритания

По данным российского Минобороны, в ночь на субботу по Сирии выпустили более сотни крылатых ракет. Там уверяют, что большинство ракет сирийские ПВО сбили, используя свои советские комплексы, купленные десятки лет назад.