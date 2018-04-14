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В аккаунте Асада показали, как он «непоколебимо» пришел на работу после атак
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

В аккаунте Асада показали, как он «непоколебимо» пришел на работу после атак 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В аккаунте президента Сирии Башара Асада Syrian Presidency показали видео о том, как он «непоколебимо» пришел в офис наутро после
ракетного обстрела
союзников во главе с США.
На видео Асад абсолютно один входит в холл здания. На нем костюм, в руках он несет портфель. В течение восьмисекундного видео он не произносит ни слова, отмечает
Reuters. Видео назвали «Утро непоколебимости».
صباح الصمود.. رئاسة الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/hhIZT6cOTe
— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) April 14, 2018
Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Он обратился к нации со специальным обращением. Россию и Иран он назвал странами, «наиболее ответственными» за поддержку режима Асада.
Месте с США удары наносили Великобритания и Франция.
Председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд на брифинге заявил, что целью ударов были три объекта в районе Дамаска и Хомса, которые военные посчитали связанными с сирийской программой создания химического оружия. Это командный пункт, склады, а также научно-исследовательский институт.
По данным российского Минобороны, в ночь на субботу по Сирии выпустили более сотни крылатых ракет. Там уверяют, что большинство ракет сирийские ПВО  сбили, используя свои советские комплексы, купленные десятки лет назад.
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