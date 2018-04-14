Опубликовано видео прихода Асада на работу

Видеозапись прихода президента Сирии Башара Асада на рабочее место было опубликовано в официальном Telegram-канале сирийского лидера.

Видеозапись была выложена через несколько часов после удара по территории Сирии с комментарием — «Утро молчания».

Ролик длится восемь секунд, на нем видно, как Асад с чемоданом идет к своему рабочему месту.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем твиттере обрадовался новостям об ударе Британии по Сирии.

Минобороны России насчитало более 100 запущенных по Сирии ракет.