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Опубликовано видео прихода Асада на работу
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

Опубликовано видео прихода Асада на работу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Видеозапись прихода президента Сирии Башара Асада на рабочее место было опубликовано в официальном Telegram-канале сирийского лидера.
Видеозапись была выложена через несколько часов после удара по территории Сирии с комментарием — «Утро молчания».
Ролик длится восемь секунд, на нем видно, как Асад с чемоданом идет к своему рабочему месту.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем твиттере обрадовался новостям об ударе Британии по Сирии.
Минобороны России насчитало более 100 запущенных по Сирии ракет.
"Газета.Ru" следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.
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