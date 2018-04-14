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В Бразилии действия США в Сирии назвали терроризмом
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

В Бразилии действия США в Сирии назвали терроризмом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Так, министр иностранных дел страны, Алоизиу Нунес, находящийся в данный момент в составе бразильской делегации в столице Перу, Лиме, на Саммите Америк, заявил, что сирийский вопрос можно решить исключительно за столом переговоров. "Бразилия считает крайне важным проведение независимого расследования ОЗХО для установления виновных за предполагаемое химическое нападение в Сирии. Страдания сирийского народа можно прекратить только путем мирных переговоров и в соответствии с нормами международного права", заявил глава бразильского внешнеполитического ведомства.
Федеральный депутат Жандира Фегали, представляющая партию PCdoB, заявила о том, что действия американцев ставят под угрозу мир на планете. «Правительство Трампа начало войну против Сирии. Они в одностороннем порядке, совместно с Великобританией и Францией, решили начать атаку. США, преследуя нездоровую политику имперского доминирования и контроля над ресурсами региона, в итоге окажутся виновными в гибели тысяч мирных граждан. При этом в качестве доказательства наличия химического оружия используется та же аргументация, что и у Джорджа Буша младшего, которая так и не получила подтверждения. Это терроризм! Но что важно — Сирия не в одиночестве!», написала парламентарий в своем аккаунте в Facebook.
Депутат Партии трудящихся Мариа ду Розариу на своей страничке в Twitter отметила, что нападение Вашингтона произошло буквально накануне прибытия спецкомиссии по расследованию ситуации в Думе. «Бомбардировки не щадят гражданских, мирных людей. Этот милитаристский подход никак не способствует сохранению жизней. Уничтожение стран никак не способствует миропорядку. Удары произошли за 1 день до визита представителей иностранной комиссии по расследованию возможного применения химоружия», подчеркнула ду Розариу.
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