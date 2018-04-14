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Сирийские ПВО сработали эффективно — координатор группы ГД РФ по связям с парламентом САР
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Сирийские ПВО сработали эффективно — координатор группы ГД РФ по связям с парламентом САР 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам Дмитрия Саблина, сирийский город Дамаск живет «нормальной жизнью».
Координатор группы Госдумы РФ по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, который сейчас находится в САР, в беседе с корреспондентом «Звезды» рассказал, что город Дамаск «живет нормальной своей жизнью».
«Жизнь продолжается, нормально все», — отметил Саблин.
По словам представителя российской Госдумы, утром было слышно, как работали системы ПВО.
«Утром работали системы ПВО, слышали, как уничтожались ракеты. Сирийские ПВО работали достаточно эффективно», — рассказал Дмитрий Саблин.
В субботу в 3.42 мск до 5.10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.
Как рассказали в российском оборонном ведомстве, удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.
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