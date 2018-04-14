Минобороны РФ: Все ракеты, выпущенные по аэродрому Думейр, сбиты сирийскими ПВО

Военный аэродром Думейр на востоке от Дамаска был атакован 12 ракетами, все они были сбиты сирийскими ПВО, сообщает Министерство обороны России

«Сирийский военный аэродром Думейр, дислоцированный на востоке от города Дамаск был атакован 12 крылатыми ракетами. Средствами ПВО ВС Сирии все крылатые ракеты были перехвачены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отражении удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы были произведены более 30 лет назад в СССР, уточнили в ведомстве.

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

Как заявляли ранее в Минобороны РФ, всего США и их союзники выпустили по Сирии более чем сто ракет, значительная часть из которых была сбита сирийскими средствами ПВО. Выпущенные по Сирии ракеты не входили в зону ответственности российских средств ПВО, расположенных в Сирии.