Ещё
Минобороны РФ: Все ракеты, выпущенные по аэродрому Думейр, сбиты сирийскими ПВО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны РФ: Все ракеты, выпущенные по аэродрому Думейр, сбиты сирийскими ПВО 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
Военный аэродром Думейр на востоке от Дамаска был атакован 12 ракетами, все они были сбиты сирийскими ПВО, сообщает Министерство обороны России.
«Сирийский военный аэродром Думейр, дислоцированный на востоке от города Дамаск был атакован 12 крылатыми ракетами. Средствами ПВО ВС Сирии все крылатые ракеты были перехвачены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отражении удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы были произведены более 30 лет назад в СССР, уточнили в ведомстве.
Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.
Как заявляли ранее в Минобороны РФ, всего США и их союзники выпустили по Сирии более чем сто ракет, значительная часть из которых была сбита сирийскими средствами ПВО. Выпущенные по Сирии ракеты не входили в зону ответственности российских средств ПВО, расположенных в Сирии.
В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о первой свадьбе между российским военным и сирийской девушкой С-400 и «Панцири» готовятся к грандиозному экзамену в Сирии Американские СМИ написали о «превосходстве» США над Россией в воздухе и море
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ ответили на удары США по Сирии1924
Сирия отбивалась от атаки буками321
Россию предупредили об ударе267
Познер: «Это катастрофа для США»195
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции239
Видео
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:50
Сирия отбивалась от атаки буками
Конфликты Армия
01:21
Трамп изучает разведданные
США Армия
05:28
Шойгу докладывает Путину об атаке на Сирию
Политика Армия
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение