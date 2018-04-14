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ПВО Сирии перехватили все 12 крылатых ракет, атаковавших аэродром Думейр
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Умер Милош Форман

ПВО Сирии перехватили все 12 крылатых ракет, атаковавших аэродром Думейр 

РИА Новости 56 минут назад
СИЛЫ ПВО СИРИИ ПЕРЕХВАТИЛИ ВСЕ 12 КРЫЛАТЫХ РАКЕТ, КОТОРЫМИ БЫЛ АТАКОВАН ВОЕННЫЙ АЭРОДРОМ ДУМЕЙР — МО РФ
РИА НОВОСТИ
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