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Жители Дамаска вышли на улицы, чтобы поддержать Асада
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Жители Дамаска вышли на улицы, чтобы поддержать Асада 

RT на русском 1 час назад
Жители Дамаска устроили стихийный митинг после авиаударов США по Сирии. Они размахивают флагами и выкрикивают лозунги в поддержку сирийской армии, правительства и президента Башара Асада.
RT на русском: последние новости
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