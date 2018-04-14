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Жители Дамаска вышли на улицы, чтобы поддержать Асада
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
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Жители Дамаска вышли на улицы, чтобы поддержать Асада
RT на русском
1 час назад
Комментарии
Жители
Дамаска
устроили стихийный митинг после авиаударов
США
по
Сирии
. Они размахивают флагами и выкрикивают лозунги в поддержку сирийской армии, правительства и президента
Башара Асада
.
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