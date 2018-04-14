Израильская армия обнародовала итоги расследования «вторжения иранского беспилотника» 

Иерусалим, 14 апреля /Синьхуа/ — Армия обороны Израиля в пятницу заявила, что «иранский беспилотник», который «вторгся» в воздушное пространство страны и был сбит 10 февраля текущего года, имел на борту взрывчатку и был предназначен для нападения на Израиль.
В заявлении говорится, что результаты расследования получены на основе анализа траектории полета беспилотного летательного аппарата и осмотра его обломков.
Напомним, что израильская армия 10 февраля объявила, что в тот день перехватила и сбила «иранский беспилотник», который вторгся из Сирии в воздушное пространство Израиля. После этого несколько истребителей израильских ВВС нанесли удары по военным объектам на сирийской территории, в ходе которых один из истребителей F-16 был сбит сирийскими войсками ПВО. Затем израильская авиация вновь нанесла удары по объектам в Сирии.
Иранская сторона отвергла версию Израиля о «вторжении иранского беспилотника», назвав подобные обвинения «необоснованными».
9 апреля сирийская авиабаза подверглась авиаудару, в результате погибли четыре иранских военнослужащих. Иранское информационное агентство «Фарс» со ссылкой на информацию российской стороны сообщило, что данный удар был нанесен израильскими истребителями. Израиль не признал, что он стоит за этой атакой. 11 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Иран не «испытывать решимость Израиля», заявив, что Израиль даст твердый ответ на «агрессию» со стороны Ирана. —0—