Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 13 на 14 апреля

Авиаудары США Франции и Британии по Сирии , срыв концертов рэпера Мота на Украине , фамильярная риторика Порошенко в адрес Путина , доходы московских чиновников и новые данные по итогам расследования кемеровской трагедии.

Днем 13 апреля встречаясь с журналистами, Петр Порошенко обратился к Владимиру Путину на «ты» в запале фамильярной риторики о необходимости миротворцев в Донбассе.

Московские чиновники представили декларации о доходах за 2017 год, представив заработанные суммы и перечислив собственность, которой владеют.

Погранслужба Украины сорвала концерт рэпера Мота, запретив ему въезд в страну для концертов в Киеве и Харькове

Сирийские военные обнаружили химлабораторию боевиков в Восточной Гуте, но это не спасло от решения Дональда Трампа , о котором он заявил в обращении к нации. В коалиции с ВС Британии и Франции США нанесли авиаудары по Сирии с тем, чтобы спасти сирийцев и весь мир от режима Асада, применяющего химоружия против своего народа.

По итогам моделирования ситуации при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» стало известно, почему людям не удалось оперативно покинуть здание.