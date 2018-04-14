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Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 13 на 14 апреля
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Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 13 на 14 апреля 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Авиаудары США, Франции и Британии по Сирии, срыв концертов рэпера Мота на Украине, фамильярная риторика Порошенко в адрес Путина, доходы московских чиновников и новые данные по итогам расследования кемеровской трагедии.
Днем 13 апреля встречаясь с журналистами, Петр Порошенко обратился к Владимиру Путину на «ты» в запале фамильярной риторики о необходимости миротворцев в Донбассе.
Московские чиновники представили декларации о доходах за 2017 год, представив заработанные суммы и перечислив собственность, которой владеют.
Погранслужба Украины сорвала концерт рэпера Мота, запретив ему въезд в страну для концертов в Киеве и Харькове.
Сирийские военные обнаружили химлабораторию боевиков в Восточной Гуте, но это не спасло от решения Дональда Трампа, о котором он заявил в обращении к нации. В коалиции с ВС Британии и Франции США нанесли авиаудары по Сирии с тем, чтобы спасти сирийцев и весь мир от режима Асада, применяющего химоружия против своего народа.
Только накануне Мария Захарова отметила, что право вето, применяемое Россией в СБ ООН не раз спасало мир от очередной кровавой бойни, как через несколько часов пришлось констатировать факт «лишиления Сирии мирного будущего».
По итогам моделирования ситуации при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» стало известно, почему людям не удалось оперативно покинуть здание.
Вечерняя Москва: последние новости
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