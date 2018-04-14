Жители Дамаска собираются на митинг в поддержку президента и армии

На площади Умавиин в центре города собираются на митинг жители Дамаска , выкрикивая лозунги в поддержку президента страны Башара Асада и вооруженных сил.

Франция и В субботу, 14 апреля, США Великобритания нанесли авиаудары по Сирии . По данным агентства Reuters, ссылаясь на источник в САР, западная коалиция выпустила по Сирии около 30 ракет.

Несмотря на раннее утро, на площади уже собрались десятки граждан с флагами Сирийской Арабской Республики. Люди выкрикивают антиамериканские слова и лозунги в поддержку сирийских армии и президента.