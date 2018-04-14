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Жители Дамаска собираются на митинг в поддержку президента и армии
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Жители Дамаска собираются на митинг в поддержку президента и армии 

Вести.Ru 1 час назад
На площади Умавиин в центре города собираются на митинг жители Дамаска, выкрикивая лозунги в поддержку президента страны Башара Асада и вооруженных сил.
В субботу, 14 апреля, США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по Сирии. По данным агентства Reuters, ссылаясь на источник в САР, западная коалиция выпустила по Сирии около 30 ракет.
Несмотря на раннее утро, на площади уже собрались десятки граждан с флагами Сирийской Арабской Республики. Люди выкрикивают антиамериканские слова и лозунги в поддержку сирийских армии и президента.
Как заявил РИА Новости один из участников митинга, «мы здесь, чтобы показать, что мы не боимся. Наша страна может противостоять агрессии, а народ за армию и президента».
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