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Al Jazeera: США предупредили Израиль о начале бомбардировок сирийской территории
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Al Jazeera: США предупредили Израиль о начале бомбардировок сирийской территории 

ТАСС 35 минут назад
КАИР, 14 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предупредили Израиль о начале ударов с воздуха по сирийской территории. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Jazeera.
Ссылаясь на собственные источники, телеканал утверждает, что Вашингтон оповестил Тель-Авив о начале бомбардировок по объектам на территории Сирии.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.
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