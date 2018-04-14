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Для ударов по Сирии США использовали корабль в Красном море и бомбардировщики
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Для ударов по Сирии США использовали корабль в Красном море и бомбардировщики 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Вооруженные силы США при нанесении ударов по территории Сирии использовали по меньшей мере один корабль, базирующийся в Красном море, а также авиацию (в том числе бомбардировщики В-1. Такие данные сообщает телеканал CNN, ссылаясь на военные источники.
Поводом для нанесения удара по САР стал инцидент в сирийском городе Дума 7 апреля, где, по некоторым данным, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски». Представители Министерства обороны РФ сообщали про последнюю, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию.
9 апреля российский Центр по примирению враждующих сторон провел обследование Думы, но никаких следов применения химического оружия там не было обнаружено. 14 апреля на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), напоминает ТАСС.
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