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Захарова: Сирия обстреляна в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее
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Захарова: Сирия обстреляна в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее 

Говорит Москва 1 час назад
«Сначала на сирийском народе испробовали „арабскую весну“, потом ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар», — написала она в Facebook.
Захарова считает, что за всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире и заявляет о своей исключительности. «Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять её столицу», — подчеркнула она.
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