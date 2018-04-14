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Саблин: удар по Сирии нанесли, чтобы сорвать расследование ОЗХО в Восточной Гуте
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Саблин: удар по Сирии нанесли, чтобы сорвать расследование ОЗХО в Восточной Гуте 

ТАСС 1 час назад
ДАМАСК, 14 апреля. /ТАСС/. Коалиция во главе с США нанесла удар по Сирии для того, чтобы сорвать расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Восточной Гуте. Такое мнение высказал журналистам в субботу координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, который находится в Дамаске во главе делегации РФ.
"Нанесение удара по Сирии именно в тот день, когда должна была начать свою работу миссия ОЗХО, говорит о том, что истина никого не интересует. Как и в случае с иракским оружием массового поражения, это лишь предлог", — сказал политик. По его убеждению, «это было сделано сознательно, чтобы сорвать объективное расследование якобы химической атаки в Восточной Гуте».
"Мы видели, что провинция Хомс, которая сильно пострадала от действий боевиков ИГИЛ (прежнее название террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в РФ) и других террористов, начала возрождаться, а так называемые западные гуманисты вновь приносят смерть и разрушение", — констатировал также парламентарий. Он отметил, что «западным авантюристам, которые развязали новую агрессию на Ближнем Востоке, стоило бы внимательнее отнестись к словам начальника Генштаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова о том, что такая агрессия не останется без ответа».
Делегация РФ во главе с Саблиным прибыла в Дамаск в пятницу, до этого ее участники посетил Хомс и Пальмиру. В рамках поездки запланированы встречи с председателем Народного совета Сирии Хаммудом Сабагом, муфтием Ахмадом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего востока Иоанном Х. Планировалось подписание соглашения о сотрудничестве между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения (ПАСВ или партия Баас), которая находится у власти в Дамаске с 1963 года, а также встреча с президентом Сирии Башаром Асадом. Военный удар по Сирии не повлияет на планы работы находящейся в Дамаске делегации РФ во главе с координатором группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрием Саблиным. «Исключительная нация» зря думает, что способна испугать сирийский народ. Сирийцы будут защищать свою родину. В свою очередь, мы продолжим работать по своей программе", — сказал журналистам Саблин.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрету химического оружия.
ТАСС: последние новости
CNN: США нанесли удары по Сирии с корабля в Красном море и бомбардировщиками B-1 СМИ: cирийские ПВО сбили 13 ракет над пригородом Эль-Кисва в Дамаске Sky: слышны разрывы бомб на границы Сирии и Ливана
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