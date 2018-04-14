Саблин: удар по Сирии нанесли, чтобы сорвать расследование ОЗХО в Восточной Гуте

"Нанесение удара по Сирии именно в тот день, когда должна была начать свою работу миссия ОЗХО, говорит о том, что истина никого не интересует. Как и в случае с иракским оружием массового поражения, это лишь предлог", — сказал политик. По его убеждению, «это было сделано сознательно, чтобы сорвать объективное расследование якобы химической атаки в Восточной Гуте».

Делегация РФ во главе с Саблиным прибыла в Дамаск в пятницу, до этого ее участники посетил Хомс и Пальмиру. В рамках поездки запланированы встречи с председателем Народного совета Сирии Хаммудом Сабагом, муфтием Ахмадом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего востока Иоанном Х. Планировалось подписание соглашения о сотрудничестве между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения (ПАСВ или партия Баас ), которая находится у власти в Дамаске с 1963 года, а также встреча с президентом Сирии Башаром Асадом . Военный удар по Сирии не повлияет на планы работы находящейся в Дамаске делегации РФ во главе с координатором группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрием Саблиным. «Исключительная нация» зря думает, что способна испугать сирийский народ. Сирийцы будут защищать свою родину. В свою очередь, мы продолжим работать по своей программе", — сказал журналистам Саблин.