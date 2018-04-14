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Белый дом: США полагаются в своих оценках химатаки в Сирии на СМИ, видео— и фотоматериалы
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Белый дом: США полагаются в своих оценках химатаки в Сирии на СМИ, видео— и фотоматериалы 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. США в своих оценках так называемой химической атаки в Сирии полагаются на СМИ, видео— и фотоматериалы, а также на «достоверную информацию». Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Белого дома в связи с нанесением Вашингтоном, Лондоном и Парижем ударов с воздуха по правительственным объектам в Сирии.
В нем отмечается, что США уверены в том, что «сирийский режим [президента Башара Асада] применил химическое оружие в восточном пригороде Дамаска Думе 7 апреля 2018 года». «Это заключение основано на описаниях атаки в многочисленных СМИ, сообщениях о симптомах жертв, видео— и фотоматерилах, на которых показаны [примененные], по оценкам, во время нападения две бочковые бомбы, и достоверную информацию, указывающую на координацию [действий] между сирийскими военнослужащими перед нападением», — говорится в документе.
ТАСС: последние новости
СМИ: cирийские ПВО сбили 13 ракет над пригородом Эль-Кисва в Дамаске CNN: США нанесли удары по Сирии с корабля в Красном море и бомбардировщиками B-1 СМИ: ВВС коалиции, участвующие в ударах по Сирии, вылетели с базы в Катаре
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