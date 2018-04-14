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Сирийские ПВО отразили ракетную атаку США и Co
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Очевидцы сняли на видео отражение сирийскими ПВО ракетной атаки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В социальных сетях появились первые фото и видео ракетных ударов, выпущенных военными США, Великобритании и Франции по Сирии.
Этой ночью самолеты и корабли трех государств выпустили более 100 ракет. Как заявили в коалиции, главной целью ударов стали "центры по изучению и производству химического оружия".
Сирийская армия для отражения нападения использовала средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", произведенные еще в СССР.
По последним данным, пострадали три человека.
Сирийское правительство решительно осудило удар, в Госдуме атаку назвали военным преступлением.
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