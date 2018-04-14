Сирийские ПВО отразили ракетную атаку США и Co

Очевидцы сняли на видео отражение сирийскими ПВО ракетной атаки

Этой ночью самолеты и корабли трех государств выпустили более 100 ракет. Как заявили в коалиции, главной целью ударов стали "центры по изучению и производству химического оружия".

Сирийская армия для отражения нападения использовала средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", произведенные еще в СССР.

Breaking: Video shows Syrian air defense systems being activated in Damascus amidst U. S. strikes in the area. pic.twitter.com/GMUbWLIMjI— PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 14, 2018

По последним данным, пострадали три человека.