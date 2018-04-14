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Sky: слышны разрывы бомб на границы Сирии и Ливана
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Sky: слышны разрывы бомб на границы Сирии и Ливана 

ТАСС 1 час назад
КАИР, 14 апреля. /ТАСС/. Разрывы бомб слышны в районах, прилегающих к границе между Сирией и Ливаном. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
Как передает телеканал, на границе между Сирией и Ливаном раздаются звуки разрывов бомб.
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