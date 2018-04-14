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СМИ: ВВС коалиции, участвующие в ударах по Сирии, вылетели с базы в Катаре
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СМИ: ВВС коалиции, участвующие в ударах по Сирии, вылетели с базы в Катаре 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 14 апреля. Авиация западных стран, участвующих в нанесении ударов по объектам в Сирии, вылетела с базы ведомой США коалиции Эль-Удейд в столице Катара. Об этом сообщил в субботу телеканал Al-Mayadeen.
ТАСС: последние новости
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