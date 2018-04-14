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Тереза Мэй: я отдала приказ вооруженным силам приступить к операции в Сирии
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Тереза Мэй: я отдала приказ вооруженным силам приступить к операции в Сирии 

Вести.Ru 2 часа назад
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что отдала приказ вооруженным силам страны присоединиться к ударам Соединенных Штатов по САР.
Как подчеркнула Мэй, она уполномочила вооруженные силы нанести скоординированные удары по конкретным целям в Сирии для уничтожения объектов, которые связаны и химическим оружием сирийского режима, а также для предотвращения его использования.
В заявлении премьер-министра отмечается, что Великобритания владеет большим объемом информации (в том числе и разведывательной) о том, что 7 апреля в сирийском городе Дума власти САР предприняли химическую атаку.
По мнению Мэй, для предотвращения применения химоружия в дальнейшем нет практической альтернативы кроме применения силы, передает агентство «Интерфакс».
Как подчеркнула премьер-министр Великобритании, эти удары не являются вмешательством в гражданскую войну и они не направлены против режима. Удары носят строго направленный характер и не направлены на дальнейшую эскалацию напряженности в Сирии. В настоящее время делается все возможное, чтобы предотвратить потери среди мирного населения.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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