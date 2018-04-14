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Макрон: французские ВС нанесут удары в Сирии только по местам нахождения химоружия
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Макрон: французские ВС нанесут удары в Сирии только по местам нахождения химоружия 

ТАСС 43 минуты назад
Французские ВС будут наносить удары в Сирии только по местам нахождения химического оружия — Макрон.
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