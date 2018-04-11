Ещё
Косачев предложил обсудить угрозы Трампа в Совбезе ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев предложил обсудить угрозы Трампа в Совбезе ООН 

Российская Газета 11 апреля 2018
Фото: Российская Газета
Ранее в среду президент США Дональд Трамп посоветовал России готовиться к американской ракетной атаке по Сирии. «Россия обещает сбивать любые и все ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они на подходе: хорошие, новые и „умные“!» — написал он в Twitter.
"Бодрое послание" президента США, в котором он предложил готовиться к «хорошим, новым и „умным“ американским ракетам ужасает сенатора своим демонстративным легкомыслием. „Действительно страшно, когда понимаешь, в руках каких людей находится самый большой в истории военный арсенал на планете. А готовность его применить на абсолютно фейковом основании — тем более повод для серьезного разговора в Совбезе ООН и на всех других международных площадках“, — написал Косачев в Facebook.
Те, кто называет сирийского президента „животным“, сами все больше напоминают одного известного персонажа фауны с гранатой, которое не в состоянии реально оценивать последствия своих действий, добавил он.
Трампа не смущает то обстоятельство, что речь идет об атаке на суверенное государство, что подпадает под общепринятое определение агрессии. И это, по мнению Косачева, наводит на мысль о том, США нужен триумфальный „камбэк“ в Сирию, поводом для которого может послужить „химическая атака, бессмысленная для Дамаска, но вполне к месту для боевиков и для Вашингтона“.
»И самое опасное, что там сейчас объективно нет адресата, к чьему разуму можно было бы взывать, чтобы удержать от рокового шага. «Шутник» Трамп с его «хорошими ракетами» и его ястреб-советник Болтон явно не те, кто отличается здравомыслием, когда речь заходит о том, чтобы поиграться с «гранатой», — заключил он.
Российская Газета: последние новости
Система ПВО Сирии заставит США дорого заплатить в случае нападения В Бразилии действия США в Сирии назвали терроризмом Саблин: Специалисты ОЗХО смогут работать в Думе
Комментарии  Ещё 113 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ ответили на удары США по Сирии1924
Сирия отбивалась от атаки буками321
Россию предупредили об ударе267
Познер: «Это катастрофа для США»195
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции239
Видео
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:50
Сирия отбивалась от атаки буками
Конфликты Армия
01:21
Трамп изучает разведданные
США Армия
05:28
Шойгу докладывает Путину об атаке на Сирию
Политика Армия
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение