Косачев предложил обсудить угрозы Трампа в Совбезе ООН

Ранее в среду президент США Дональд Трамп посоветовал России готовиться к американской ракетной атаке по Сирии . «Россия обещает сбивать любые и все ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они на подходе: хорошие, новые и „умные“!» — написал он в Twitter.

"Бодрое послание" президента США, в котором он предложил готовиться к «хорошим, новым и „умным“ американским ракетам ужасает сенатора своим демонстративным легкомыслием. „Действительно страшно, когда понимаешь, в руках каких людей находится самый большой в истории военный арсенал на планете. А готовность его применить на абсолютно фейковом основании — тем более повод для серьезного разговора в Совбезе ООН и на всех других международных площадках“, — написал Косачев в Facebook.

Те, кто называет сирийского президента „животным“, сами все больше напоминают одного известного персонажа фауны с гранатой, которое не в состоянии реально оценивать последствия своих действий, добавил он.

Трампа не смущает то обстоятельство, что речь идет об атаке на суверенное государство, что подпадает под общепринятое определение агрессии. И это, по мнению Косачева, наводит на мысль о том, США нужен триумфальный „камбэк“ в Сирию, поводом для которого может послужить „химическая атака, бессмысленная для Дамаска , но вполне к месту для боевиков и для Вашингтона“.

»И самое опасное, что там сейчас объективно нет адресата, к чьему разуму можно было бы взывать, чтобы удержать от рокового шага. «Шутник» Трамп с его «хорошими ракетами» и его ястреб-советник Болтон явно не те, кто отличается здравомыслием, когда речь заходит о том, чтобы поиграться с «гранатой», — заключил он.