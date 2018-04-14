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Опубликовано видео ракетных ударов по Дамаску
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Появилось видео перехвата «Томагавка» сирийскими ПВО 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В сети появилось видео перехвата американской крылатой ракеты Томагавк силами сирийской ПВО в небе над Дамаском.
На кадрах видно, как в ночное небо вылетает противоракета, и через несколько секунд появляется вспышка, свидетельствующая о попадании.
https://lenta.ru/brief/2018/04/14/bahnuli/
По утверждению источника национального сирийского агенства SANA, ПВО Сирии сбили 13 ракет в городе Кисва к югу от Дамаска, а также все ракеты, выпущенные по объектам в провинции Хомс.
В настоящее время первый совместный налет войск США, Великобритании и Франции на Сирию завершился. По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, удар был однократным, дополнительные атаки пока не планируются, но не исключены.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке Сирии в ночь на субботу, 14 апреля. По его словам, удар осуществлен в ответ на применение «монстром» химоружия в Восточной Гуте. Военная операция, утверждает Трамп, будет проводиться совместно с Францией и Великобританией, и ее цель — не допустить новые случаи атак с применением оружия массового поражения.
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