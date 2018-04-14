Опубликовано видео ракетных ударов по Дамаску

Появилось видео перехвата «Томагавка» сирийскими ПВО

В сети появилось видео перехвата американской крылатой ракеты Томагавк силами сирийской ПВО в небе над Дамаском

На кадрах видно, как в ночное небо вылетает противоракета, и через несколько секунд появляется вспышка, свидетельствующая о попадании.

https://lenta.ru/brief/2018/04/14/bahnuli/

Великобритании и В настоящее время первый совместный налет войск США Франции на Сирию завершился. По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, удар был однократным, дополнительные атаки пока не планируются, но не исключены.