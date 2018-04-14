СМИ сообщают о взрывах в Дамаске после заявления Трампа по Сирии

В сирийском Дамаске слышны звуки взрывов и виден дым. Об этом сообщает Sky News Arabia. В сирийском Дамаске слышны звуки взрывов и виден дым. Об этом сообщает Sky News Arabia.