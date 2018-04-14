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СМИ сообщают о взрывах в Дамаске после заявления Трампа по Сирии
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СМИ сообщают о взрывах в Дамаске после заявления Трампа по Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В сирийском Дамаске слышны звуки взрывов и виден дым. Об этом сообщает Sky News Arabia.
В сирийском Дамаске слышны звуки взрывов и виден дым. Об этом сообщает Sky News Arabia.
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 Ещё 5 источников 
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