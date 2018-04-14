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СМИ: террористы обстреляли южные окраины Дамаска
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СМИ: террористы обстреляли южные окраины Дамаска 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 14 апреля. Южные окраины сирийской столицы подверглись в пятницу минометному обстрелу из лагеря беженцев Ярмук, который удерживают в своих руках террористы из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в полицейском управлении. По его информации, снаряды разорвались на площади Эль-Баттыха. В результате получили ранения четыре человека, в том числе двое детей.
Остатки банд ИГ сейчас блокированы в лагере Ярмук и прилегающих к нему кварталах Хаджр-эль-Асвад и Кадам возле шоссе Дамаск-Амман. В марте на юге Дамаска имели место ожесточенные боестолкновения, в ходе которых правительственные силы понесли потери (36 убитых). Командование ВС республики перебросило на юг города армейские подкрепления и готовит операцию по зачистке окраин.
Одновременно с рядом бандформирований в южных предместьях столицы ведутся переговоры о локальном примирении. Соглашение о выводе боевиков с юга Дамаска будет реализовано после завершения операции по освобождению Восточной Гуты. Речь идет о районах Ильда, Бабилла, Бейт-Сахем и Сиди-Мекдад.
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