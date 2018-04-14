В Афинах участники антивоенных митингов сожгли флаг США

Вечером 13 апреля в Афинах прошли антивоенные демонстрации. Митингующие сожгли американский флаг около посольства США . Об этом сообщили греческие средства массовой информации.

Демонстрации в центре Афин были организованы Компартией Греции и внепарламентскими левыми партиями и организациями, выразившими сожаление, что коммунисты решили провести свою акцию отдельно.

Основной лозунг акции — «Греция не должна быть вовлечена в возможную операцию США в Сирии ». В демонстрациях участвовали несколько тысяч человек, передает РИА Новости

Протестующие подошли к посольству Соединенных Штатов под лозунгом «Враг один — это империализм». Рядом со зданием американской дипломатической миссии они развернули плакаты «США, НАТО ЕС , руки прочь от Сирии», «Долой НАТО и базы», «Янки, гоу хоум».

Как отметил генеральный секретарь ЦК КПГ Димитрис Куцумбас, растет опасность всеобщей империалистической войны. Правительство Греции несет огромную ответственность перед народом. Греция не должна допустить использование США и НАТО военных баз на территории страны, которые также являются объектами нападений.