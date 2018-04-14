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В Греции демонстранты сожгли американский флаг, сообщают СМИ
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В Греции демонстранты сожгли американский флаг, сообщают СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
АФИНЫ, 14 апр — РИА Новости. Антивоенные демонстрации прошли вечером в пятницу в Афинах, митингующие сожгли возле посольства США американский флаг, сообщают греческие СМИ.
Отдельные демонстрации в центре Афин организовали Компартия Греции (КПГ) и внепарламентские левые партии и организации, которые выразили сожаление, что коммунисты решили провести свою акцию отдельно.
Основной лозунг демонстраций — «Греция не должна быть вовлечена в возможную операцию США в Сирии», пишет издание «Прото Тема». В акции участвовали несколько тысяч человек.
Митингующие прошли к посольству США под лозунгом «Враг один — это империализм». Возле американской дипмиссии они развернули плакаты «США, НАТО, ЕС, руки прочь от Сирии», «Янки, гоу хоум», «Долой НАТО и базы», отмечает издание.
"К сожалению, растет опасность всеобщей империалистической войны. Греческое правительство несет огромную ответственность перед нашим народом", — заявил генеральный секретарь ЦК КПГ Димитрис Куцумбас, чьи слова приводит пресс-служба партии.
По его словам, правительство Греции не должно допустить использование американцами и натовцами военных баз на греческой территории, которые, помимо всего, также являются объектами нападений.
Внепарламентские партии, среди которых были «Народное единство» и АНТАРСИА, заявили, что у Греции и Кипра в этот критический час нет никаких оснований участвовать и поддерживать военные планы Запада, которые ставят под угрозу национальные интересы Греции, мир и безопасность в регионе.
"США и их союзники готовятся ввергнуть в огонь Восточное Средиземноморье и Ближний Восток. Мы требуем, чтобы греческие территория, морское и воздушное пространство не использовались в интересах США. Мы боремся за мир во всем регионе", — приводится заявление внепарламентских партий в сообщении «Народного единства».
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