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На палубе «Сирийского экспресса» замечен новейший российский быстроходный катер
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На палубе «Сирийского экспресса» замечен новейший российский быстроходный катер 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Блогеры сфотографировали в проливе Босфор сухогруз «Сирийского экспресса» «Александр Ткаченко», на палубе которого были замечены грузовики Урал-4320 и Камаз-5350, быстроходный патрульный катер проекта 03160 «Раптор», а также буксирно-моторные катера из состава понтонно-мостового парка.
Конечным пунктом назначения «Сирийского экспресса», который сейчас находится в Мраморном море, является российская база в городе Тартус, сообщает Telegram-канал Directorate 4.
Помимо «Александра Ткаченко», в составе «экспресса» идет большой десантный корабль «Николай Фильченков» проекта 1171, на борту которого находится БТР-82А, несколько бронеавтомобилей «Тигр» и грузовики Урал-4320. При этом большая часть техники и оборудования находится во внутренних отсеках кораблей.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «сирийском экспрессе» — рейсах больших десантных кораблей ВМФ, снабжающих оружием и снаряжением и саму Сирию, и российскую военную группировку.
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