На палубе «Сирийского экспресса» замечен новейший российский быстроходный катер

Блогеры сфотографировали в проливе Босфор сухогруз «Сирийского экспресса» « Александр Ткаченко », на палубе которого были замечены грузовики Урал-4320 и Камаз-5350, быстроходный патрульный катер проекта 03160 «Раптор», а также буксирно-моторные катера из состава понтонно-мостового парка.

Конечным пунктом назначения «Сирийского экспресса», который сейчас находится в Мраморном море, является российская база в городе Тартус , сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Помимо «Александра Ткаченко», в составе «экспресса» идет большой десантный корабль «Николай Фильченков» проекта 1171, на борту которого находится БТР-82А, несколько бронеавтомобилей «Тигр» и грузовики Урал-4320. При этом большая часть техники и оборудования находится во внутренних отсеках кораблей.