Российский военный женился на сирийской девушке

Стало известно о первой свадьбе между российским военным и сирийской девушкой

В сирийском Тартусе российский военнослужащий взял в жены гражданку Сирии , сообщают в соцсетях. Капитан ВМФ России женился на девушке из Тартуса, сообщается в соцсетях со ссылкой на сирийское издание «Новости Дамаска». Отмечено, что это первый официальный брак между российским военнослужащим и гражданкой Сирии. Пользователи поздравили молодоженов теплыми словами. «Поздравляю молодоженов! Желаю Божьих благословений им и их потомкам», — написал Salim Almehtar. «Теперь в нашем потомстве появится больше детей со светлыми голубыми глазами», — сказала Shams Soryana. Официально информация пока не подтверждена.