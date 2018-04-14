Российский военный женился на сирийской девушке

В сирийском Тартусе российский военнослужащий взял в жены гражданку Сирии, сообщают в соцсетях.
Капитан ВМФ России женился на девушке из Тартуса, сообщается в соцсетях со ссылкой на сирийское издание «Новости Дамаска».
Отмечено, что это первый официальный брак между российским военнослужащим и гражданкой Сирии.
Пользователи поздравили молодоженов теплыми словами.
«Поздравляю молодоженов! Желаю Божьих благословений им и их потомкам», — написал Salim Almehtar. «Теперь в нашем потомстве появится больше детей со светлыми голубыми глазами», — сказала Shams Soryana.
Официально информация пока не подтверждена.