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Российский военный женился на сирийской девушке
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Стало известно о первой свадьбе между российским военным и сирийской девушкой 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: РИА Новости
В сирийском Тартусе российский военнослужащий взял в жены гражданку Сирии, сообщают в соцсетях.
Капитан ВМФ России женился на девушке из Тартуса, сообщается в соцсетях со ссылкой на сирийское издание «Новости Дамаска».
Отмечено, что это первый официальный брак между российским военнослужащим и гражданкой Сирии.
Пользователи поздравили молодоженов теплыми словами.
«Поздравляю молодоженов! Желаю Божьих благословений им и их потомкам», — написал Salim Almehtar. «Теперь в нашем потомстве появится больше детей со светлыми голубыми глазами», — сказала Shams Soryana.
Официально информация пока не подтверждена.
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