Страшнее мировой войны: Вашингтон после Ирака и Ливии не видит сирийские грабли

Нидерланды и К странам, которые отказались участвовать в военной операции против Сирии , присоединились Греция Италия . Правительства этих государств заявили, что они за мирное урегулирование ситуации. О том, что необходимо предпринять в самое ближайшее время для предотвращения конфликта, говорили и на заседании Совбеза ООН . Оно прошло по просьбе России . Наша страна настояла на том, чтобы в зал пригласили журналистов.

Место за столом Совбеза у генсека ООН есть всегда, но занимает он его по особым поводам. Сегодня повод исключительный. Последствия возможных ударов США по Сирии непредсказуемы. Карибский кризис номер 2, такое сравнение звучит и в эфирах, и в кулуарах.

"The Cold War is back. Она нам мстит, но иным способом. Механизмы, снижавшие риск эскалации конфликтов в прошлом, более не существуют, — начал свое выступления генсек ООН Антониу Гутерриш . — В своих частных переговорах с постоянными членами Совбеза я постоянно напоминал вам о необходимости избежать выхода ситуации из-под контроля. Именно перед такой опасностью мы оказались сегодня. Ситуация может резко выйти из-под контроля и наша общая обязанность заключается в том, чтобы этого не допустить".

На участии Антонио Гуттериша настояла Россия, которая и созвала это заседание. Стягивая военные силы, подначивая союзников, угрожая ударами по суверенному государству Вашингтон, по сути, идет на прямое нарушение устава ООН. Лежащие на пути иракские и ливийские грабли США не видят в упор.

"К Совету Безопасности и США сугубо потребительское отношение. Совет им нужен как прикрытие иракских пробирок или ливийской бесполетной зоны. Такую же виртуальную пустую пробирку вы демонстрируете нам сейчас. Безответственность поведения США, попирающих право и международное право, и суверенитет других государств, недостойно для статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Он предполагает высочайшую ответственность, а не отсутствующее в международном кодексе поведение — право размахивать дубинкой", — подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя

Уважать международное право и суверенитет Сирии, которая только-только начала оправляться от последствий разрушительного внутреннего конфликта призвал и постпред Китая

"Мы призываем все стороны проявлять спокойствие и сдержанность, и воздержаться от действий, которые могут привести лишь к дальнейшей эскалации. Пекин убежден, что нет никакого военного решения для решения сирийской проблемы. Единственный выход — это политическое урегулирование", — заявил зампред представителя КНР при ООН У Хайтао.

У России есть достоверная информация, что главари группировок уже получили приказ начать наступление сразу после американских ударов. Один в один, как это было в Хан-Шейхуне. Тогда Дональд Трамп долго не вникал. Ударил «томагавками» по сирийской авиабазе Шайрат. Сейчас ставки несопоставимы, и президент США пока колеблется.

"Наш президент еще не принял решения о возможных действиях в Сирии. Но если США и наши союзники примут решение действовать в Сирии, это будет ради защиты принципа, с которым согласны все. Это будет сделано ради защиты фундаментальных норм международного права", — бросает высокопарные фразы на ветер постпред США при ООН Никки Хейли

Последствия, может, не осознают в Госдепе , где трудится Хейли, но, похоже, понимают в Пентагоне . На закрытом совещании в Белом доме глава американского военного ведомства накануне пришлось рассказывать очевидные вещи. Удар по Сирии может спровоцировать широкий конфликт между Западом с одной стороны и Россией с Ираном с другой. Опытный Джеймс Мэттис , понимая что с доказательствами вины Дамаска у Вашингтона неважно, предлагает активнее привлекать к их сбору союзников.

Европейцы, по замыслу Мэттиса, должны будут и обеспечить дипломатическое прикрытие США. Но вот, например, в Берлине не очень-то готовы разгребать за американцами.

"Для решения конфликта в Сирии необходима Россия. Поэтому мы придерживаемся мнения, что окно для диалога с Россией нужно сохранять", — подчеркивает министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В принципе о чем-то подобном в последние дни писал в своем микроблоге и Дональд Трамп. Правда, от Сирии американского президента на некоторое время отвлекла книжная новинка. Мемуарами разразился бывший глава ФБР Джеймс Коми . В уже опубликованных отрывках он сравнивает своего бывшего босса с боссом мафии, который требует от подчиненных полной лояльности. Трампа Коми назвал эгоманьяком. Трамп Коми в ответ — слабаком.

"Джеймс Коми — известный разоблачитель и лжец. Практически все в Вашингтоне считали, что его нужно уволить за ужасную работу, которую он делал, до тех пор пока он и не был уволен", — написал в своем твиттере Трамп.

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 апреля 2018 г.

Теперь Трамп хочет, чтобы Коми привлекли к ответственности. Об этом он тоже написал в Twitter.

Впрочем, судьба Коми в отличие от перспектив Сирии зависит от Трампа не напрямую. Чередой громких сообщений последних дней президент США фактически сам себя загнал в угол.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and «smart!» You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Если ударов не будет, сравнения с Обамой образца 2013 года не избежать. А это для чуткого к лайкам и репостам хозяина Белого дома, похоже, пострашнее мировой войны.