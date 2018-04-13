Возможна ли Третья Мировая: эксперты рассказали о приоритетных целях американцев

Вероятность удара США по военным объектам в Сирии все еще очень высока

Возможна ли атака на российские военные базы в Сирии? Несмотря на представленные нашей страной доказательства о том, что химические атаки в пригороде Дамаска Восточной Гуте были сфабрикованы, Пентагон подтягивает к берегам Сирии эсминцы, способные нести крылатые ракеты «Томогавк». Кроме того, полеты разведывательной авиации международной коалиции возле наших баз в Тартусе и Хмеймиме заметно участились. Военные эксперты рассказали «КВ», по каким целям могут ударить американцы, и попадут ли под удар российские военные базы.

Военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский считает, что вероятность нанесения удара коалиции, возглавляемой США, по военным объектам в Сирии очень высока. Скорее всего, будут атакованы базы и аэродромы сирийской армии. «Думаю, что атаки наших объектов в Сирии не будет», — сказал Мураховский.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов убежден, что удары, скорее всего, будут нанесены по ряду второстепенных военных объектов. К ним относятся аэродромы, где нет российских самолетов, базы, где якобы могли изготавливать химоружие. «Возможно, ракеты будут направлены и по пригороду Дамаска, — считает Пухов, — но по Хмеймиму или Тартусу американцы точно бить не будут».

Вместе с тем эксперт убежден, что американцы, как это было и год назад при атаке авиабазы Шайрат, заранее предупредят Россию , по каким объектам будут наносится удары. «В этом ничего противоестественного нет, каналы для экстренной связи между нами и США давно отлажены. Военные, в отличие от диванных экспертов, реально понимают, насколько высока цена любой ошибки. Думаю переговоры уже идут, и проводятся они интенсивно».

Эксперт «КВ», пожелавший остаться неизвестным, считает, что Россия сейчас стоит перед сложной дилеммой. Если удары по сирийским объектам будут нанесены, то вариантов для ответа всего два. Либо сбивать американские ракеты и тем самым показать, что мы полностью поддерживаем сирийские власти, либо сообщить, что ракеты не угрожали нашим военным, и обойтись только дипломатической реакцией.

По мнению экспертов, сейчас реагировать на утечки информации, какой силы будет удар и какие средства будут в нем задействованы — все равно что толочь воду в ступе. «Можно только с большой долей уверенности предложить, что удар будет нанесен ночью: это эффективнее, вызывает сильный психологический эффект, сложнее проводить спасательные работы. Технология таких атак у американцев отработана давно, и она эффективна».

Самый сложный вопрос — будут ли российские военные бить по носителям крылатых ракет, а это самолеты коалиции и эсминцы с управляемым ракетным оружием. «Если это произойдет, дальнейшее развитие событий предугадать очень сложно. Из локального конфликт может перетечь в глобальный», — считает эксперт.