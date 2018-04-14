Генштаб ВС РФ: системы ПВО не зафиксировали участие Франции в ударе по Сирии 

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российские системы противовоздушной обороны на базах Тартус и Хмеймим не зафиксировали участие авиации Франции в ударах по Сирии. Об этом в субботу сообщил журналистам на брифинге в Минобороны начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании, — сказал генерал. — Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано".