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Генштаб ВС РФ: системы ПВО не зафиксировали участие Франции в ударе по Сирии
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Генштаб ВС РФ: системы ПВО не зафиксировали участие Франции в ударе по Сирии 

ТАСС 59 минут назад
Фото: Newsru.com
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российские системы противовоздушной обороны на базах Тартус и Хмеймим не зафиксировали участие авиации Франции в ударах по Сирии. Об этом в субботу сообщил журналистам на брифинге в Минобороны начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании, — сказал генерал. — Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано".
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 Ещё 6 источников 
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