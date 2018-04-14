Георгий Бовт: «Военного ответа на именно этот удар со стороны России не последует»

МИД Франции на своем официально сайте опубликовал доклад, в котором представлены рассекреченные данные из донесений французских спецслужб о предполагаемом применении химоружия в сирийской Думе . В тексте документа приводятся утверждения о неоднократных случаях использования запрещенных веществ в отношении жителей в Восточной Гуте. Ситуацию Business FM прокомментировал политолог Георгий Бовт

— Удар и был нанесен и совпал по времени с приездом экспертов ОЗХО , будет ли им что обследовать?

— Это тоже верно, можно сказать, потому что есть сильные подозрения, что эксперты ОЗХО не обнаружат на месте свидетельств применения химоружия, или они обнаружат такие свидетельства, которые не будут однозначно указывать на то, что это сделал именно Асад.

Сирия говорит, что специально это совпало по времени.

— Мне кажется, что это совпало по времени с выходными. Во-первых, это совпало с пятницей, что для мусульман в определенной мере знаковый день недели, во-вторых, это совпало с окончанием торгов на рынках. Трамп все-таки бизнесмен в душе, и он не будет наносить удар, тем более такой символический, когда работает фондовый рынок. Мне кажется, что вот эти обстоятельства. И третье — конечно, вы правы, что эксперты ОЗХО, надо было до них успеть.

— Можно ли на основании имеющихся к этой минуте данных назвать сегодняшние удары более масштабными, чем прошлогодние, потому что звучат предположения, что они вдвое мощнее. С одной стороны, били по трем объектам, с другой — речь все-таки не идет об аэродромах, только о некой лаборатории, складе, командном пункте?

— Это зависит от того, предварительный это удар или окончательный, потому что пока это такой упреждающий, символический пиар, удар, который обещали и который уже не могли не нанести в условиях той информационной истерики, которая развернута еще со времени отравления Скрипалей. На этом фоне, конечно, он назревал. Ну, выпустили пар, Трамп поставил галочку, Тереза Мэй тоже поставила галочку. Зачем там Макрон, не очень понятно, наверное, для того чтобы предупредить русских о том, что удар готовится.

— Будет ли отвечать Россия , если будет, то как? Все-таки нас это не затронуло, российское посольство уже обещает, что действия Запада при этом без последствий не останутся, но все-таки?

— Пока Россия ответит двояко. Она ответит Марией Захаровой , это будет первый ответ. Второй ответ — будут в Думе в понедельник обсуждаться контрсанкции против США . Конечно, эмоциональный фон после этих ударов будет высок, и там много чего могут наговорить.

— Но именно в военном плане ответа может не последовать? Вот все боятся ядерной войны.

— В военном плане, если после этого удара пока будет пауза, то военного ответа на именно этот удар со стороны России, думаю, не последует.

В российском Минобороны уже сообщили, что «ни одна из крылатых ракет не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме».