В МИД рассказали, кто препятствует оказанию гуманитарной помощи Сирии

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что есть силы, которые препятствуют подключению структур ООН к работе по восстановлению освобожденных от террористов районов Сирии

"В условиях, когда населенные пункты Восточной Гуты возвращаются к нормальной жизни после освобождения от террористов, когда мирное население без страха готово поскорее вернуться в свои дома, особенно востребованы интенсивные усилия по восстановлению жилого сектора, объектов инфраструктуры и хозяйства", — говорится в комментарии МИД РФ.

"При этом нельзя не видеть, что есть силы, которые препятствуют подключению ооновских структур к системной работе по восстановлению освобожденных от террористов районов. В ход идут бюрократические препоны, несправедливое распределение донорских взносов, санкции США ЕС , которые существенно ограничивают возможность работы на этом направлении потенциальных гуманитарных партнеров ООН", — подчеркнули на Смоленской площади.