В МИД рассказали, кто препятствует оказанию гуманитарной помощи Сирии 

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что есть силы, которые препятствуют подключению структур ООН к работе по восстановлению освобожденных от террористов районов Сирии.
"В условиях, когда населенные пункты Восточной Гуты возвращаются к нормальной жизни после освобождения от террористов, когда мирное население без страха готово поскорее вернуться в свои дома, особенно востребованы интенсивные усилия по восстановлению жилого сектора, объектов инфраструктуры и хозяйства", — говорится в комментарии МИД РФ.
"При этом нельзя не видеть, что есть силы, которые препятствуют подключению ооновских структур к системной работе по восстановлению освобожденных от террористов районов. В ход идут бюрократические препоны, несправедливое распределение донорских взносов, санкции США и ЕС, которые существенно ограничивают возможность работы на этом направлении потенциальных гуманитарных партнеров ООН", — подчеркнули на Смоленской площади.
В МИД РФ сообщили, что 13 апреля в рамках усилий России по оказанию всесторонней гуманитарной помощи Сирии представители российского Центра по примирению враждующих сторон передали в дамасском пригороде Восточная Гута крупную партию строительно-ремонтной техники и материалов на нужды восстановления. Среди переданных единиц техники — грузовики, автокраны, автозаправщики, цистерны, экскаваторы, бульдозеры, мусоровозы. Сирийцам также были переданы трубы, кабели, пиломатериалы и древесностружечные плиты.