Постпред РФ при ООН назвал выведенных из Гуты боевиков «бородатыми питомцами» западных стран

«Вы опечалены тем, что ваши бородатые питомцы отправились в бесплатное туристическое путешествие по Сирии . Вы потеряли возможность на каждом углу кричать о сотнях тысяч людей в осажденной Восточной Гуте. Теперь им нужно помогать обустраивать нормальные условия жизни, но вам это уже неинтересно, потому что территория теперь контролируется правительством», — сказал дипломат, обращаясь к делегациям западных стран в СБ ООН.

«Теперь придется вести неприятный для вас разговор о блокаде Эль-Фуа и Кефраи, — продолжил постпред РФ. — Когда там был последний гуманитарный конвой? Когда вы последний раз этим интересовались? Придется отвечать за разрушенную коалицией Ракку».

По его словам, боевиков и членов их семей, находившихся в Восточной Гуте, «удалось в полной безопасности вывезти из этого района». «Мирные жители, наконец, получили возможность избавиться от многолетнего террора, посмотрите на их неподдельную радость! Эти кадры есть. Просто в ваших СМИ их не показывают», — сказал дипломат.

Он высказал мнение, что западные страны «не волновала судьба узников боевиков в Восточной Гуте из числа сторонников сирийского правительства». «Боевики, ведя торг с властями об обмене пленными, убеждали, что удерживают от двух до четырех тысяч человек. Теперь выясняется, что их намного меньше. Люди погибли от жестокого обращения и изнурительного труда, роя по приказу своих мучителей огромные тоннели», — сообщил постпред РФ.