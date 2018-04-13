Постпред РФ при ООН назвал выведенных из Гуты боевиков «бородатыми питомцами» западных стран 

США и их союзники столкнутся с неприятным разговором о ситуации в блокированных боевиками сирийских населенных пунктах Эль-Фуа и Кефрая после того, как их «бородатые питомцы» были выведены из района Восточная Гута под Дамаском после напряженных переговоров при содействии России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.
«Вы опечалены тем, что ваши бородатые питомцы отправились в бесплатное туристическое путешествие по Сирии. Вы потеряли возможность на каждом углу кричать о сотнях тысяч людей в осажденной Восточной Гуте. Теперь им нужно помогать обустраивать нормальные условия жизни, но вам это уже неинтересно, потому что территория теперь контролируется правительством», — сказал дипломат, обращаясь к делегациям западных стран в СБ ООН.
«Теперь придется вести неприятный для вас разговор о блокаде Эль-Фуа и Кефраи, — продолжил постпред РФ. — Когда там был последний гуманитарный конвой? Когда вы последний раз этим интересовались? Придется отвечать за разрушенную коалицией Ракку».
По его словам, боевиков и членов их семей, находившихся в Восточной Гуте, «удалось в полной безопасности вывезти из этого района». «Мирные жители, наконец, получили возможность избавиться от многолетнего террора, посмотрите на их неподдельную радость! Эти кадры есть. Просто в ваших СМИ их не показывают», — сказал дипломат.
Он высказал мнение, что западные страны «не волновала судьба узников боевиков в Восточной Гуте из числа сторонников сирийского правительства». «Боевики, ведя торг с властями об обмене пленными, убеждали, что удерживают от двух до четырех тысяч человек. Теперь выясняется, что их намного меньше. Люди погибли от жестокого обращения и изнурительного труда, роя по приказу своих мучителей огромные тоннели», — сообщил постпред РФ.
Совет Безопасности ООН в пятницу собрался на внеочередное заседание по ситуации на Ближнем Востоке на фоне прозвучавших от США угроз нанести удар по Сирии в ответ на неподтвержденное применение отравляющих веществ в городе Дума 7 апреля. Перед началом встречи американский постпред Никки Хейли заявила, что США, Великобритания и Франция отдельно друг от друга провели анализ инцидента и пришли к выводу, что в Думе была осуществлена химическая атака. В свою очередь Василий Небензя заявил, что российские специалисты, посетившие место происшествия, «не нашли никаких следов использования отравляющих веществ». По его словам, у Москвы есть информация, что «имела место провокация с участием спецслужб некоторых стран».