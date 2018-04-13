Минобороны надеется, что ОЗХО проведет объективное расследование в Сирии

Он отметил, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии готов обеспечить безопасность экспертов и необходимые условия для работы в Восточной Гуте.

"Мы надеемся, что миссия ОЗХО будет руководствоваться не какими-то установками третьих лиц и анонимными псевдосвидетельствами из соцсетей, а проведет объективное и независимое расследование для установления истины. Убеждены, что ответственная позиция ОЗХО позволит понизить градус напряжения в регионе и тем самым сохранить хрупкий мир, который установился в Сирии", — заявил Конашенков.

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