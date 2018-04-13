Пощёчина Путину от Трампа 

Весь мир затаил дыхание и направил свои взоры на Сирию из-за сообщений СМИ, в которых говорится, что в течение ближайших нескольких дней должны произойти серьезные события.
Холодная информационная война набирает обороты из-за главного события, которое стало оправданием для этой кампании. Это решительный ответ на предполагаемые преступления, совершенные режимом Башара Асада, который применил химическое оружие против мирного населения, особенно детей. СМИ опубликовали ужасающие фотографии раненных и погибших.
Несмотря на серьезность инцидента, то, что мы до сих пор слышали об угрозах, быстрой сплоченности и подозрительной координации между влиятельными западными державами, совпадает с риторикой руководства США и противоречивого президента Дональда Трампа.
Возникают подозрения, что происходящее не результат ужасного преступления, совершенного против мирных жителей в Сирии. Это просто предлог, возможно, даже сфабрикованный для реализации важного стратегического плана, который был тщательно подготовлен, исследован и проанализирован. Больше нет необходимости в использовании химического оружия в убийстве невинных гражданских лиц для начала реализации задуманной схемы.
Эта кампания нацелена не на сирийский режим и не на Башара Асада, потому что совершенно понятно, что сегодня Сирией управляет другой человек. Это — президент России Владимир Путин. Без российской армии, особенно без боевых самолетов, режим давно бы пал. Путин возглавил военные действия и смог достичь своих целей, полностью взяв под контроль Сирию вместе со стратегической базой на Средиземном море. Он создал оппортунистический альянс с Ираном и Турцией, чтобы доминировать в самом важном регионе в мире — на Ближнем Востоке, который богат природными ресурсами и поистине является самым богатым местом в мире.
Страны Запада не могут примириться с таким положением дел после победы в холодной войне над восточным лагерем, результатом которой стал распад Советского Союза и организации Варшавского договора. Они не могут позволить бывшему российскому разведчику с экспансионистскими намерениями установить гегемонию и образовать союз со странами Ближнего Востока, обладающими важными стратегическими позициями, такими как Турция и Иран. Если этот альянс станет реальностью и к нему присоединятся другие страны в регионе, то он будет представлять серьезную угрозу интересам Запада и вынудит Америку и ее западных союзников начать «холодную войну» и различные конфликты, которые могут нанести им значительный ущерб и истощить силы.
Кажется, что все согласились предупредить президента Путина, что он не может играть за пределами обозначенных границ, внутри которых разрешено вести игру или они разберутся с ним, прежде чем он решит разобраться с ними.
Президент России переживает худший период своего правления, поскольку он зашел слишком далеко и недооценил последствия. Путин будет вынужден заплатить высокую цену, потому что не сможет реализовать свои планы из-за большого несоответствия его сил и возможностей с остальным миром, который противостоит его амбициям и действиям.
Похоже, что в голове Путина менталитет агента КГБ перевешивает менталитет политика, который точно взвешивает каждый шаг и не действует, если он точно не рассчитал каждое свое действие и последствия.
Политика есть искусство возможного. Она уничтожила многих людей, кто не осознал, что реализовать амбиции без дисциплины и точных расчетов невозможно.
Мяч на поле Путина, так что либо он действует мудро, либо совершает глупости и ставит самого себя и своих союзников в трудное положение, что может раз и навсегда положить конец его истории и роли в руководстве России.