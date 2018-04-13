Пощёчина Путину от Трампа

Весь мир затаил дыхание и направил свои взоры на Сирию из-за сообщений СМИ, в которых говорится, что в течение ближайших нескольких дней должны произойти серьезные события.

Холодная информационная война набирает обороты из-за главного события, которое стало оправданием для этой кампании. Это решительный ответ на предполагаемые преступления, совершенные режимом Башара Асада , который применил химическое оружие против мирного населения, особенно детей. СМИ опубликовали ужасающие фотографии раненных и погибших.

Несмотря на серьезность инцидента, то, что мы до сих пор слышали об угрозах, быстрой сплоченности и подозрительной координации между влиятельными западными державами, совпадает с риторикой руководства США и противоречивого президента Дональда Трампа

Возникают подозрения, что происходящее не результат ужасного преступления, совершенного против мирных жителей в Сирии. Это просто предлог, возможно, даже сфабрикованный для реализации важного стратегического плана, который был тщательно подготовлен, исследован и проанализирован. Больше нет необходимости в использовании химического оружия в убийстве невинных гражданских лиц для начала реализации задуманной схемы.

Эта кампания нацелена не на сирийский режим и не на Башара Асада, потому что совершенно понятно, что сегодня Сирией управляет другой человек. Это — президент России Владимир Путин . Без российской армии, особенно без боевых самолетов, режим давно бы пал. Путин возглавил военные действия и смог достичь своих целей, полностью взяв под контроль Сирию вместе со стратегической базой на Средиземном море. Он создал оппортунистический альянс с Ираном Турцией , чтобы доминировать в самом важном регионе в мире — на Ближнем Востоке, который богат природными ресурсами и поистине является самым богатым местом в мире.

Страны Запада не могут примириться с таким положением дел после победы в холодной войне над восточным лагерем, результатом которой стал распад Советского Союза и организации Варшавского договора. Они не могут позволить бывшему российскому разведчику с экспансионистскими намерениями установить гегемонию и образовать союз со странами Ближнего Востока, обладающими важными стратегическими позициями, такими как Турция и Иран. Если этот альянс станет реальностью и к нему присоединятся другие страны в регионе, то он будет представлять серьезную угрозу интересам Запада и вынудит Америку и ее западных союзников начать «холодную войну» и различные конфликты, которые могут нанести им значительный ущерб и истощить силы.

Кажется, что все согласились предупредить президента Путина, что он не может играть за пределами обозначенных границ, внутри которых разрешено вести игру или они разберутся с ним, прежде чем он решит разобраться с ними.

Президент России переживает худший период своего правления, поскольку он зашел слишком далеко и недооценил последствия. Путин будет вынужден заплатить высокую цену, потому что не сможет реализовать свои планы из-за большого несоответствия его сил и возможностей с остальным миром, который противостоит его амбициям и действиям.

Похоже, что в голове Путина менталитет агента КГБ перевешивает менталитет политика, который точно взвешивает каждый шаг и не действует, если он точно не рассчитал каждое свое действие и последствия.

Политика есть искусство возможного. Она уничтожила многих людей, кто не осознал, что реализовать амбиции без дисциплины и точных расчетов невозможно.