Порошенко рассказал, когда сменят формат военной операции в Донбассе

"Я думаю, что не через месяц, он (формат операции — Прим.ред.) должен измениться, раскрою тайну, 30 апреля, то есть через 17 дней ", — сказал украинский лидер в интервью украинским телеканалам.

Ранее президент поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в Донбассе. В частности, планировалось завершить «антитеррористическую» операцию (так в Киеве называют уже ведущуюся украинскими силовиками операцию в Донбассе) и начать военную.