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Порошенко рассказал, когда сменят формат военной операции в Донбассе
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Порошенко рассказал, когда сменят формат военной операции в Донбассе 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «антитеррористическая» операция в Донбассе завершится 30 апреля, она будет переформатирована в Операцию объединенных сил.
"Я думаю, что не через месяц, он (формат операции — Прим.ред.) должен измениться, раскрою тайну, 30 апреля, то есть через 17 дней ", — сказал украинский лидер в интервью украинским телеканалам.
Ранее президент поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в Донбассе. В частности, планировалось завершить «антитеррористическую» операцию (так в Киеве называют уже ведущуюся украинскими силовиками операцию в Донбассе) и начать военную.
В середине марта Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил в Донбассе. Также он заявлял, что военная операция начнется в мае.
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