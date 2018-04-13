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Российские власти запланировали в Турции отдых миллионов россиян
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Российские власти запланировали в Турции отдых миллионов россиян 

АиФ Урал 51 минуту назад
Фото: АиФ Урал
В турецкой Анталии прошла деловая встреча представителей гостиничной индустрии, властей провинции и представителей российской индустрии туризма. В рамках встречи состоялось подписание документа, в котором прописаны условия пребывания российских туристов в Турции и турецких в России, передает в пятницу, 13 апреля, корреспондент «АиФ-Урал».
Во время мероприятия была выработана дорожная карта по улучшению безопасности. Кроме моря и песка турецкие власти гарантируют обеспечить безопасный трансфер и пребывание россиян на турецком побережье. В частности, будет чаще производиться техосмотр автобусов, которые перевозят туристов по стране, а также гарантировали обещание медицинской помощи в несчастных случаях. Если говорить о детской безопасности, то сегодня Турция занимает одно из лидирующих мест по условиям безопасности еды и бассейнов. «Туризм — это культурный мост между нашими странами. Это язык мира и дружбы», — заявили в ходе встречи официальные лица Анталии.
Российская сторона также отметила, что в стране предприняты все меры, обеспечивающие страховое покрытие во всех случаях возможных. По статистике в 2014 году 365 000 турецких граждан посетили Россию.
Турецкая сторона рассчитывает, что в этом году поток российских туристов будет значительно увеличен, и больше всего рассчитывают на российских туристов, под которых сформировался целый кластер. Если говорить в цифрах, то Турция в этом году ожидает около 6 млн россиян, 40% из которых — это семьи с детьми.
Сейчас между российскими и турецкими властями подписано соглашение о взаимном улучшении среды для туристов, приезжающих из нашей страны. Анталия является одной из мировых столиц туризма, и будет рада принять всех желающих.
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