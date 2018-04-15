Россия доставила строительную технику и материалы в сирийскую Думу

"Мы очень благодарны сирийской и российской армии, что освободили нас от боевиков. Наконец, много лет спустя, на улицах Думы свободно ездят машины и ходят люди. Мы теперь снова можем трудиться и зарабатывать себе на хлеб", — поделился житель города Дума.

Передача техники временной администрации превращается в импровизированный митинг, во время которого люди не скрывают своих чувств.

Настоящим шоком стал для жителей Думы ракетный удар, который накануне нанесла по Сирии западная коалиция. Эти люди надеялись, что война только что покинула их город и вот — новое испытание.

"Конечно, сначала мы испытали шок, но потом к нам вернулась уверенность. Ведь у нас есть армия, которая освободила нас от террористов. И есть Россия, которая нам помогает. Думаю, нам нечего бояться", — рассказал местный житель.

Жители Думы недоумевают: от кого и зачем их пытается защитить Америка и другие страны ее, союзники, если тех угроз, о которых они говорят нет и в помине.

"Я прекрасно знаю то место, где якобы, было применено химическое оружие. Я сам живу там. Так вот могу уверенно сказать: ничего подобного не было. Это все ложь. Спросите у любого, кто здесь живет — никто ничего подобного не видел и не ощущал", — сообщил житель Думы Мухамед Омар.