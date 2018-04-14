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Китай отреагировал на события в Сирии
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МИД Китая прокомментировал удар США и их союзников по Сирии 

RT на русском 39 минут назад
Китай выступает против применения силы в международных отношениях и призывает к уважению суверенитета других стран. Об этом говорится в комментарии официального представителя китайского МИД относительно удара США и их союзников по Сирии.
«Как всегда, мы выступаем против применения силы в международных отношениях и призываем к уважению суверенитета, независимости и территориальной целостности других стран», — заявили в МИД Китая.
В Пекине отметили, что любая односторонняя военная операция в обход Совета Безопасности ООН противоречит целям и принципам Устава ООН, нарушает основные принципы и нормы международного права и ещё больше усложняет сирийский вопрос.
«Китай настоятельно призывает соответствующие стороны вернуться в рамки международного права и решить этот вопрос на основе диалога и переговоров», — добавили в китайском внешнеполитическом ведомстве.
Также в Китае считают политическое урегулирование единственным разрешением сирийского вопроса.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар Запада по Сирии наглым нарушением международного права.
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Комментарии6  Ещё 3 источника 
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