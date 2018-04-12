MSNBC: США получили образцы анализов из сирийской Думы «с положительным результатом на хлор»

Американские чиновники получили образцы анализов жертв предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума с положительным результатом на «хлор и нервно-паралитическое вещество», сообщает телеканал MSNBC NEWS.

По словам двух его источников, данные образцы крови и мочи были получены из сирийских больниц или от сотрудников разведки США и других государств. Результаты анализа якобы говорят в пользу того, что были использованы хлор, а также некое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Как отмечается в материале «по словам официальных лиц, они „доверяют“ разведывательным данным, однако не уверены в них на 100 процентов».

«США в настоящий момент обладают анализами крови и мочи некоторых жертв атаки в Сирии , которая произошла в прошлые выходные. Эти образцы, по словам американских чиновников, показали положительный результат на химические элементы, такие как хлор, большинство содержат хлор, но есть некоторые, которые оказались положительными на нервно-паралитическое вещество», — сообщила в эфире корреспондент телеканала.

Она добавила, что полученные образцы «не показывают точно, был ли это зарин». По словам корреспондента, «американские чиновники сейчас достаточно уверены, что фактически за этой атакой стоит сирийский режим».