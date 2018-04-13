Минобороны заявило о давлении Лондона на «Белые каски» для провокации в САР

"Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации", — сказал Конашенков.

Он отметил, что «Белым каскам» указывалось, что именно с 3 по 6 апреля боевики группировки "Джейш аль-Ислам" проведут серию мощных артиллерийских обстрелов Дамаска , это вызовет ответную реакцию правительственных войск, которой «белокасочники» должны воспользоваться для осуществления провокации с якобы химическим оружием.

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