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Минобороны заявило о давлении Лондона на «Белые каски» для провокации в САР
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Минобороны заявило о давлении Лондона на «Белые каски» для провокации в САР 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представители так называемых «Белых касок» подверглись мощному давлению со стороны Великобритании для осуществления готовившейся провокации в Сирии, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации", — сказал Конашенков.
Он отметил, что «Белым каскам» указывалось, что именно с 3 по 6 апреля боевики группировки "Джейш аль-Ислам" проведут серию мощных артиллерийских обстрелов Дамаска, это вызовет ответную реакцию правительственных войск, которой «белокасочники» должны воспользоваться для осуществления провокации с якобы химическим оружием.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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