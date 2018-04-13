Российские военные обвинили Лондон в провокации с химоружием в Сирии 

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Путин призвал Нетаньяху воздержаться от обостряющих ситуацию в Сирии действий

В нашем Минобороны опровергли сообщения о применении химоружия в Сирии

Лавров: Никто сейчас не должен решиться на авантюру в Сирии