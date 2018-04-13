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Российские военные обвинили Лондон в провокации с химоружием в Сирии
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Российские военные обвинили Лондон в провокации с химоружием в Сирии 

Авторадио 41 минуту назад
Фото: Капитал страны
Провокация с применением химического оружия в Сирии организована с участием Великобритании. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков:
«Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации. «Белым каскам» указывалось, что боевиками будет проведена серия мощных артиллерийских обстрелов города Дамаск. Это вызовет ответную реакцию правительственных войск, которой «белокасочники» должны воспользоваться для осуществления провокации с якобы химическим оружием. Мы надеемся, что миссия ОЗХО будет руководствоваться не какими-то установками третьих лиц, а проведет объективное и независимое расследование для установления истины».
«Белые каски» — неправительственная сирийская организация, которая заявила о химической атаке на город Дума 7 апреля, пишет ТАСС. Активисты даже сняли в качестве доказательства видео с якобы пострадавшими. Именно его используют в качестве доказательства западные страны. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели расследование, но не нашли следов применения химоружия в сирийской Думе.
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