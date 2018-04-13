В Ракке сохраняется крайне тяжелая эпидемиологическая обстановка

"Крайне тяжелая и эпидемиологическая обстановка в Ракке. До сих пор тысячи трупов разлагаются под развалинами города. Город на 70% стерт с лица земли в результате бомбардировок американской авиации. Это оценки представителей международных организаций", — отметил он.

Конашенков напомнил, что на всех территориях, освобожденных от террористов правительственными войсками, восстановлена работа школ, больниц, социальных учреждений, работают рынки, восстанавливаются предприятия и жилье.