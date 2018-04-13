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В Ракке сохраняется крайне тяжелая эпидемиологическая обстановка
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В Ракке сохраняется крайне тяжелая эпидемиологическая обстановка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Крайне тяжелая эпидемиологическая обстановка сохраняется в сирийской Ракке, до сих пор тысячи трупов разлагаются под развалинами города, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Крайне тяжелая и эпидемиологическая обстановка в Ракке. До сих пор тысячи трупов разлагаются под развалинами города. Город на 70% стерт с лица земли в результате бомбардировок американской авиации. Это оценки представителей международных организаций", — отметил он.
Конашенков напомнил, что на всех территориях, освобожденных от террористов правительственными войсками, восстановлена работа школ, больниц, социальных учреждений, работают рынки, восстанавливаются предприятия и жилье.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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