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Российские военные вышли на след организаторов провокации с химатакой в Сирии
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Российские военные вышли на след организаторов провокации с химатакой в Сирии 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Российские военные обнаружили химическую лабораторию в подвале сирийского города Дума.
Российским военным удалось выйти на след организаторов провокации с химической атакой в Сирии. В самом центре города Дума обнаружена подпольная лаборатория, где боевики изготавливали отравляющие вещества.
«Обнаружены вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин — необходимые для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того на складе обнаружен балок с хлором. Аналогичный, использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ», сказал специалист войск радиационной химической защиты Александр Родионов.
Лаборатория оборудована в обычном подвале. Повсюду инструменты и реактивы, множество записей с химическими формулами и расчетами пропорций, на которые ориентировались боевики. Все обнаруженное — изучают наши специалисты химической защиты.
В город Дума также прибыли для расследования предполагаемой химической атаки прибыли эксперты организации по запрещению химоружия.
Также они должны опросить свидетелей и собрать сведения о якобы имевшем место нападении.
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