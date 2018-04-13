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В Восточную Гуту вернулись более половины вышедших жителей
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В Восточную Гуту вернулись более половины вышедших жителей 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Восточную Гуту вернулись более половины вышедших жителей, 63 тысячи человек, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"По мере стабилизации обстановки в этом пригороде Дамаска в свои дома возвращаются мирные жители. На сегодняшний день их число составляет около 63 тысяч человек. То есть в свои дома вернулись уже более половины местных жителей", — сказал он.
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