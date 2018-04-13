Соблазнится ли Турция воинственной риторикой США

Авианосная группа ВМС США выдвинулась к берегам Сирии , в небо поднят американский «самолет судного дня», Лондон напомнил о своих подлодках в Средиземноморье, Франция подготовила тактическую карту ударов. Эти события и, конечно, твиты американского президента Дональда Трампа в стиле задорных боевиков 80−90-х годов о ракетах, которые уже в пути, заставляют задуматься о ближайшей перспективе. В материалах турецких журналистов, например, стали все чаще использоваться слова и выражения «война», «расклад сил», «тревога», «мир бьет в набат». Некоторые обозреватели даже задаются вопросом, близок ли апокалипсис.

Правильный выбор

Ситуация сложилась крайне нервозная. Конечно, большинство людей за исключением безнадежных пессимистов считает, что Вашингтон и Москва не будут выяснять, чей ядерный щит крепче. Однако очевидно, что нынешняя напряженность — содержит ли она реальные угрозы или является просто игрой мускулами — способна внести изменения в обстановку в регионе и в расклад сил.

В этой ситуации Турция оказалась в числе тех стран, для которых крайне важно сейчас сделать правильный выбор. Анкара в течение последних 80 лет всегда старалась в таких международных конфликтах занимать позицию близкую к нейтральной и учитывающую, насколько возможно, интересы всех игроков. Но в последние годы ей требуется все больше усилий, чтобы понять, как правильно поступить.

Эскалация вокруг Сирии совпала с полным воодушевления и позитива визитом президента РФ Владимира Путина в Анкару, где он пообщался с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, дал старт строительству энергоблоков АЭС «Аккую» и вместе с президентом ИРИ Хасаном Роухани в трехстороннем формате обсудил Сирию.

Поездка Путина состоялась 3−4 апреля, а 7 апреля появилась информация, что в сирийском городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие. Об этом сообщил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские «Белые каски», и сразу же противники сирийского президента Башара Асада начали единогласно обвинять его в атаке. США скоропалительно поддержали это умозаключение, хотя международные эксперты еще даже не побывали в Думе и не изучили ситуацию на месте.

РФ эти сообщения о химатаке назвали информационным вбросом, а российские эксперты не обнаружили следов отравляющих веществ, равно как и жертв с пострадавшими в Думе.

Будущее Турции

В такой ситуации Турция не может себе позволить просто выбрать одну из сторон, что с такой легкостью сделали те же Великобритания с Францией. Анкара вынуждена, а точнее должна, учитывать мнение США. Она не может и разочаровать своих европейских партнеров. И вместе с этим, туркам необходимо в полной мере учесть позицию России, сделать так, чтобы ее действия и решения максимально учли политический и военный настрой Москвы.

Очень удачно ситуацию характеризует проправительственная газета Sabah: «Сегодня каждый конкретный шаг в отношениях Турции и России является шагом, формирующим будущее Турции. И такие шаги не направлены на то, чтобы сделать Турцию сателлитом РФ или разорвать ее связь с Западом».

Эта же газета отмечает, что успехи Турции, в частности, в Сирии в сфере борьбы с терроризмом, уже поспособствовали прекращению «односторонней зависимости республики от Запада». И в этом контексте недавний твит Трампа с ожиданиями благодарности за «хорошую работу по избавлению Ближнего Востока от ИГ » (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»), скорее всего, вызвал негодование в Анкаре, которая открыто заявляет о мизерных успехах США в этом деле, считая ее собственные и российские операции истинной причиной краха ИГ.

Сама Турция еще не заявила о четкой позиции относительно возможного удара США по Сирии.

Осторожные высказывания

Эрдоган за последние годы привык говорить резко и прямо о региональной ситуации, а также при любом удобном случае напоминать о «злодеяниях Асада». Но после предполагаемой химатаки «за авторством Асада», в чем на Западе с самого начала громогласно не сомневались, он был уклончив.

"Я проклинаю тех, кто стоит за этими убийствами. Кто бы это не совершил, он заплатит за это большую цену. Мы продолжаем проводить работу и переговоры по этой теме", — сказал он. Позже Эрдоган назвал «ошибочной поддержку, оказываемую некоторыми, убийце-Асаду», хотя ранее не стеснялся сравнивать такие силы с «пособниками террористов».

Анкара осторожничает с декларацией своей позиции из-за того, что ей жизненно необходимо оставаться в Сирии, заниматься там освобождением городов от нежелательных для нее курдов и защитой границы. Астанинский процесс передал Турции кусок провинции Идлиб для мониторинга перемирия и предоставил поле для военных маневров.

Пока что турецкая армия действует довольно успешно на севере Сирии, но не стоит забывать, что она там совершенно нежеланный гость. Присутствие РФ и Ирана в САР легитимизировано официальным запросом Дамаска , а пребывание Турции там юридически обосновано самой Анкарой, апеллирующей к «нормам международного права». И РФ и США, если им понадобится, могут быстро и эффективно усложнить турецким коллегам из работу в Сирии, и в Анкаре это прекрасно понимают.

Сложность ситуации для Турции хорошо иллюстрирует состоявшийся в четверг пресс-брифинг в МИД, когда журналисты настойчиво пытались выяснить у официального представителя Хами Аксоя, как Анкара намерена реагировать на возможные военные действия США в Сирии. Задавали различные вопросы, прямые и завуалированные, насчет возможного присоединения страны к операции, но дипломат был максимально уклончив в своих ответах.

"Не задавайте мне провокационных вопросов. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация", — несколько раз повторил он в ходе общения с репортерами. А вот на вопрос о возможном использовании базы Инджирлик силами НАТО в случае поступления такого запроса от альянса Аксой отметил, что «тогда эта тема будет внесена в повестку».

Турция лишний раз старается не говорить то, что при должном анализе может быть расценено как заявление против России. Эрдоган стал чаще общаться с Путиным, и если раньше такие звонки были почти сенсацией, теперь же воспринимаются как обычное дело. Анкара не устает напоминать об «успешной координации с Россией» во время реализации операции в Африне «Оливковая ветвь». В общем турки вынуждены были, наконец, признать, что только хороший диалог с Москвой может им помочь достигнуть своих целей в Сирии, по крайней мере в текущей обстановке.

Пока же, как выразился Трамп в очередном твите, возможный удар по Сирии может быть нанесен «скоро или совсем не скоро», нервное ожидание продолжается. Если это нежеланное событие все же произойдет, нельзя исключить, что Вашингтон и его союзники ограничатся только ракетами. К маю, например, к Сирии подойдет авианосец " Гарри Трумен ". Вашингтон, которому претит сближение Анкары с Москвой, конечно, спросит у Турции, как она может посодействовать. И тут одним из вариантов станет именно предоставление Инджирлика для авиации союзников. В военном плане это очень выгодный для республики вариант, который к тому же она уже использовала ранее во время иракских кампаний.

Сомнительно, чтобы сейчас Анкара решилась встать к Москве даже в пол-оборота. Можно ожидать, что она, как было не раз раньше, захочет усидеть на двух стульях, а точнее втиснуться между ними со своим табуретом, чтобы можно было удобно общаться с обоими собеседниками. Уже сейчас официальные лица Турции начали примерять на себя роль медиатора, призывая РФ и США к сдержанности во избежание нового пожара в регионе.