Иран назвал отношения с Сирией инклюзивными, прочными и стратегическими 

Тегеран, 13 апреля /Синьхуа/ — Отношения между Ираном и Сирией являются инклюзивными и прочными стратегическими отношениями. Об этом заявил советник Высшего руководителя Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.
Как передало агентство ИРНА, А. А. Велаяти в четверг завершил визит в Сирию и перед возвращением на родину сделал данное заявление.
Ранее в тот же день А. А. Велаяти встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. По окончании переговоров он выразил надежду, что после возвращения Восточной Гуты под контроль сирийской армии будут предприняты дальнейшие военные действия против антиправительственных вооруженных формирований.
Помимо этого, А. А. Велаяти в эксклюзивном интервью иранскому информационному агентству Тасним отметил, что каждый раз, когда США и поддерживаемые ими боевики терпят поражение, они фабрикуют ложные слухи о применении сирийскими правительственными войсками химического оружия.