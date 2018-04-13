Иран назвал отношения с Сирией инклюзивными, прочными и стратегическими

Как передало агентство ИРНА, А. А. Велаяти в четверг завершил визит в Сирию и перед возвращением на родину сделал данное заявление.

Ранее в тот же день А. А. Велаяти встретился с президентом Сирии Башаром Асадом . По окончании переговоров он выразил надежду, что после возвращения Восточной Гуты под контроль сирийской армии будут предприняты дальнейшие военные действия против антиправительственных вооруженных формирований.