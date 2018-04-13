Путин призвал к объективному расследованию событий в сирийском городе Дума 

Владимир Путин подчеркнул необходимость проведения тщательного и объективного расследования. И до его завершения целесообразно было бы избегать голословных обвинений в чей-либо адрес.
Главное — необходимо воздержаться от непродуманных и опасных действий, которые стали бы грубейшим нарушением Устава ООН и имели бы непредсказуемые последствия.
Оба лидера удовлетворены направлением экспертов ОЗХО по приглашению сирийского правительства. Главы государств обсудили конкретные возможности взаимодействия двух государств по содействию этой миссии.
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон также поручили министрам обороны и иностранных дел поддерживать плотный контакт для деэскалации обстановки.