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Путин призвал к объективному расследованию событий в сирийском городе Дума
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Путин призвал к объективному расследованию событий в сирийском городе Дума 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Владимир Путин подчеркнул необходимость проведения тщательного и объективного расследования. И до его завершения целесообразно было бы избегать голословных обвинений в чей-либо адрес.
Главное — необходимо воздержаться от непродуманных и опасных действий, которые стали бы грубейшим нарушением Устава ООН и имели бы непредсказуемые последствия.
Оба лидера удовлетворены направлением экспертов ОЗХО по приглашению сирийского правительства. Главы государств обсудили конкретные возможности взаимодействия двух государств по содействию этой миссии.
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон также поручили министрам обороны и иностранных дел поддерживать плотный контакт для деэскалации обстановки.
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